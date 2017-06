L.elettorale: Di Maio, nessun accordo su voto anticipato

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Noi vogliamo fare una legge elettorale per andare al voto ma non c'è un accordo per nuove elezioni. Le due cose non sono automatismi, quando si va a votare lo decide il Capo dello Stato". Lo ha detto il vicepresidente M5s della Camera, Luigi Di Maio, arrivando ad un convegno al Senato. "Mi dispiace che sui giornali si commenti una legge che non è ancora definita".