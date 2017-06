Morte in rogo: gip scarcera Seferovic

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Torna libero Serif Seferovic, l'uomo indiziato di essere l'autore del rogo di Centocelle a Roma, nel quale morirono tre sorelle di etnia rom. Lo ha deciso il gip di Torino che ha convalidato il fermo disponendo contestualmente la scarcerazione del ventenne e non accogliendo le richieste di misura cautelare della procura di Roma. Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza che giustifichino la detenzione in carcere. È questo, sostanzialmente, alla base delle decisione del gip Alessandra Daniele, del tribunale di Torino, che ha convalidato il fermo di Seferovic disponendone la scarcerazione. Il giovane si trova in questo momento nel carcere di Torino che lascerà appena saranno sbrigate le formalità di rito.