Russia: il 15 giugno 'linea diretta' di Putin

(ANSA) - MOSCA, 5 GIU - Il prossimo 15 giugno, alle ore 12:00, Vladimir Putin terrà la sua 'linea diretta' con il Paese, in cui risponderà alle domande dei cittadini russi su questioni "politiche, sociali ed economiche" interne nonché "sui principali temi di affari internazionali". Lo fa sapere il Cremlino in una nota. La 'linea diretta' - evento ormai tradizionale - è stata spostata dal mese di aprile in cui solitamente si teneva. Le domande possono essere fatte via telefono, SMS, sull'apposito sito e le reti sociali nazionali, VKontakte e Odnoklassniki.