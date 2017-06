Eolico:confiscato parco Isola Capo Rizzuto,vale 350 mln euro

(ANSA) - CATANZARO, 5 GIU - I finanzieri del nucleo di Polizia tributaria-Gico di Catanzaro hanno eseguito la confisca del parco eolico di Isola Capo Rizzuto "Wind farm", tra i più grandi d'Europa, e le quote di 3 società per un valore di 350 milioni di euro. Il provvedimento, emesso nei giorni scorsi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale, è stato chiesto dal procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, dall'aggiunto Vincenzo Luberto e dal pm Domenico Guarascio. La confisca è stata disposta nei confronti di Pasquale Arena, nipote del capo dell'omonimo clan Nicola Arena nonché fratello del boss Carmine - ucciso a colpi di bazooka in un agguato mafioso nell'ottobre del 2004 - e già destinatario del precedente provvedimento di sequestro. Le indagini delle Fiamme gialle, secondo l'accusa, hanno consentito di ricondurre la realizzazione del parco alla cosca e di accertare come Pasquale Arena, funzionario del comune di Isola, in qualità di gestore occulto degli affari della clan, ne avesse curato gli interessi economici. (ANSA).