Londra: May, il mondo libero è sotto attacco

(ANSA) - LONDRA, 5 GIU - L'attacco di sabato sera non era solo contro Londra ma contro il mondo libero. Lo ha detto la premier Theresa May sottolineando le diverse nazionalità delle persone coinvolte. Il primo ministro ha ribadito che il livello di allerta anti-terrorismo resta "grave", come aveva già indicato ieri il ministro degli Interni Amber Rudd, e confermato il rafforzamento delle misure di sicurezza sui ponti di Londra con barriere a protezione dei pedoni.