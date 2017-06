Mattarella, contenuti Agenda di Parigi sono da implementare

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "L'Agenda di Parigi sui cambiamenti climatici era stata accolta come un importante passo in avanti: ora i contenuti di quell'accordo vanno implementati. Non sarà una strada facile, ma può e deve essere percorsa. Il nostro Paese ospiterà a giorni il G7 dell'Ambiente e si adopererà per allargare la condivisione: l'impegno per avversare i mutamenti del clima è parte integrante degli obiettivi inseriti nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite". Lo dice il Presidente Sergio Mattarella in occasione della giornata mondiale sull'ambiente.