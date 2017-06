Torino. Lega, via sindaco, questore e prefetto

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Quello che è successo dimostra che Sindaco, Questore e Prefetto non sono in grado di fare il proprio mestiere". Così Matteo Salvini ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Non puoi avere una piazza con trentamila persone stipate, centinaia di venditori abusivi di bottiglie di vetro, mancanza di uscite di sicurezza. Qualcuno - prosegue il leader della Lega - oltre che a chiedere scusa dovrebbe trarre le conseguenze di un potenziale e fortunatamente mancato disastro. Questo qualcuno si chiama sindaco, questore e prefetto. Abbiamo rischiato la strage, quando non ci fanno gli attentati riusciamo ad autocostruirceli per incapacità e ottusità. I presunti autori della bravata? Andrebbero puniti e rieducati, però non puoi lasciare in mano a cinque imbecilli il destino di migliaia di persone. Quella gente - conclude Salvini - in quella piazza in quelle condizioni di insicurezza totale non ci doveva essere".