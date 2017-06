Gb:Tory ancora giù,sondaggio rilancia hung Parliament

(ANSA) - LONDRA, 5 GIU - Tory ancora giù secondo l'ultima stima sulla possibile attribuzione dei seggi dopo il voto britannico di giovedì 8. L'istituto YouGov assegna infatti al partito di Theresa May 305 seggi, 25 in meno dei 330 attuali, sotto la soglia della maggioranza assoluta e in calo rispetto anche ai 310 d'una rilevazione di pochi giorni fa che prima aveva avanzato l'ipotesi dell' 'hung Parliament', un parlamento senza maggioranza. Il vantaggio conservatore sul Labour di Jeremy Corbyn resta invece più netto per altri istituti.