Golfo: Arabia Saudita, il Qatar sostiene i terroristi

(ANSA) - BEIRUT, 5 GIU - Il Qatar "sostiene e protegge numerosi gruppi terroristici che minano a destabilizzare la regione, come i Fratelli musulmani, l'Isis e al Qaida": lo sostiene l'Arabia Saudita nel comunicato diffuso stamani per annunciare la rottura dei rapporti diplomatici con lo stato del Golfo. Nel comunicato si afferma che il Qatar "diffonde tramite i suoi media la visione e i progetti di questi gruppi, sostiene le attività di gruppi appoggiati dall'Iran nella regione saudita di Qatif e in Bahrain.