Londra: Corbyn chiede dimissioni May

(ANSA) - LONDRA, 5 GIU - Il leader laburista Jeremy Corbyn controreplica alla premier Tory, Theresa May, nella polemica sulla sicurezza nazionale innescata dall'attacco terroristico di sabato a Londra e ne invoca apertamente le dimissioni da capo del governo: ancor prima delle elezioni di giovedì 8. May - ha tuonato Corbyn - dovrebbe "dimettersi per aver presieduto ai tagli" imposti alle forze di polizia mentre era ministro dell'Interno. E' un'opinione - ha insistito - condivisa da "persone molto responsabili" che sono "molto preoccupate".