Terremoto: Zingaretti, da Regione 10 mln per imprese cratere

(ANSA) - LEONESSA (RIETI), 5 GIU - "Da oggi cominceremo a girare con un camper in tutte le piazze dei comuni del cratere per promuovere le opportunità per le imprese, che abbiamo messo in campo. Ci sono fino a 20 mila euro a fondo perduto per chi vuole aprire un'impresa, fino a 25 mila euro del microcredito, con l'1% di interesse rimborsabile per 8 anni, 10 mila euro di anticipo, di liquidità per i commercianti che non ce la fanno". E' quanto ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presentando a Leonessa (Rieti) il "Pacchetto sisma", il bando per le microimprese destinato ai Comuni del cratere. "Abbiamo messo in campo oltre 10 milioni di euro - ha aggiunto - per dare un segnale di riscossa e di rinascita in questo territorio. La ricostruzione significa rifare le case, le scuole, ma anche dare una speranza alle attività produttive". "Era giusto anche attraverso lo strumento del camper farlo in tutte le piazza dei comuni colpiti dal sisma, per incontrare cittadini, commercianti, imprese - ha concluso Zingaretti - e per far vedere che il Lazio c'è, è presente e vuole essere il protagonista della rinascita di queste bellissime terre". (ANSA).