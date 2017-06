Qatar: anche le Maldive rompono le relazioni diplomatiche

(ANSA) - MALE', 5 GIU - Anche le Maldive hanno deciso di rompere le relazioni diplomatiche con il Qatar per il suo sostegno a gruppi integralisti islamici. Il ritiro del personale diplomatico è già cominciato. Il ministero degli Esteri di Malè ha emesso un comunicato nel quale si afferma che le Maldive perseguono una politica che promuove la pace e la stabilità in Medio Oriente e che la decisione è stata presa per la ferma opposizione ad attività che incoraggiano il terrorismo e l'estremismo. Le Maldive, con i suoi 341.000 abitanti a stragrande maggioranza musulmani sunniti, hanno instaurato relazioni diplomatiche con il Qatar nel 1984. Secondo varie fonti è uno dei Paesi da cui, in rapporto alla popolazione, è partito per le aree di guerra uno dei più numerosi contingenti di combattenti stranieri.