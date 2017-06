Qatar: fonte Egitto, esclusa espulsione cittadini

(ANSA) - IL CAIRO, 5 GIU - Una fonte diplomatica egiziana, per questioni di reciprocità, ha escluso che l'Egitto possa espellere i cittadini del Qatar nell'ambito della crisi in corso. "E' una misura esclusa, vista la presenza di un'importante comunità egiziana in Qatar", ha detto la fonte all'ANSA rispondendo alla domanda se anche l'Egitto espellerà i cittadini qatarioti come annunciato da l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti e Bahrain.