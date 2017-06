Londra: Farron, 'May ha fallito, 6 anni ministro Interno'

(ANSA) - LONDRA, 5 GIU - Theresa May "ha fallito, sia come premier sia come ministro dell'Interno": così il leader liberaldemocratico britannico, Tim Farron, entrando oggi nella polemica sulla sicurezza nazionale dopo l'attacco terroristico di sabato a Londra e ricordando come l'attuale premier conservatrice sia stata a capo dell'Home Office per ben 6 anni prima di approdare a Downing Street: un record nel Regno Unito. "Su uno dei test più importanti per il Paese, quello della sicurezza, Theresa May ha fallito... perché ha fatto scelte sbagliate: ha scelto di accettare i tagli alla corporation tax in favore del grande business e dei ricchi invece di spendere denaro per tenerci al sicuro e dare risorse a polizia e servizi segreti", ha detto Farron, unendosi alla polemica contro il governo Tory a tre giorni dal voto. "Tagliare il numero dei poliziotti è stato il modo più certo di renderci meno sicuri", ha rincarato il leader LibDem.