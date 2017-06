Torino: Appendino, contro abusivi più prevenzione

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - Azioni di prevenzione e repressione contro la piaga dei venditori abusivi e un giro di vite sulle concessioni delle piazze, con l'ipotesi che l'autorizzazione delle manifestazioni passi dal Comitato Provinciale per la Sicurezza. Sono le misure annunciate dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, al Consiglio comunale dopo i fatti di piazza San Carlo. "Pur non volendo per alcun motivo rinunciare alla fruizione delle pubbliche piazze, sarà necessario tenere in considerazione l'utilizzo anche di altri luoghi consoni ad ospitare questo tipo di eventi", annuncia la prima cittadina, intenzionata anche a chiedere alle società sportive la disponibilità degli impianti di loro proprietà. Non sono mancate, nel suo intervento, le frecciate a coloro che "in modo irresponsabile, forse per qualche attimo di notorietà, diventano artefici di questo grande dolore". E gli appelli a "non cedere alla paura e al nervosismo diffuso". (ANSA).