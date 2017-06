Verdini, lavoro a "cuneo di centro", appello a chi ci sta

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Noi siamo interessati a un progetto di Centro". Lo dice Denis Verdini leader di Ala, sottolineando la necessità di "un cuneo di Centro" che "si inserisca" nello schema politico partitico prefigurato dalla nuova legge elettorale. Ma, precisa, serve anche un "leader forte". "Con questa legge elettorale - spiega Verdini - il Centro sembra comprimersi perché lo schieramento sarà: la Destra, FI (che è la storia del centrodestra), il Pd, M5s e la Sinistra. Lo spazio per il Centro è compresso anche se esiste un suo elettorato". "Il Centro - aggiunge - è quell'area che può andare dal nulla al tanto". Ed è in questo spazio che Verdini punterebbe a inserirsi. A chi si rivolge? "L'appello è per chi ci sta - taglia corto - bisogna ragionare, confrontarsi e superare gli individualismi".