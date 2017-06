Orlando, la strage all'interno di un'azienda italiana

Il magazzino in cui si è verificata la sparatoria di Orlando in cui un ex dipendente ha ucciso cinque ex colleghi è dell’azienda italiana Fiamma, il cui quartier generale è in Lombardia e leader nel settore degli accessori per camper, caravan, furgoni e minivan: dalle tende parasole ai supporti per trasportare biciclette. La filiale di Orlando - riferiscono i media Usa - si trova all’interno di un’area industriale dove si trovano altri fornitori e imprese specializzate nella riparazione auto.