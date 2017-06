L. elettorale: Bersani,voto a settembre da irresponsabili

(ANSA) - PESCARA, 5 GIU - "Votare a settembre o ad ottobre cambia tutto per gli italiani. Settembre? Non ho mai creduto, mai avrei creduto di trovare tanta irresponsabilità, tanto poco amore nei confronti del Paese": lo ha detto Pierluigi Bersani a Pescara per una iniziativa di Articolo 1 Mdp.