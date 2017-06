L. elettorale: 5 relatori minoranza, scontro su emendamenti

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - I piccoli partiti contrari alla legge elettorale non depongono le armi in Aula:ben cinque gruppi, infatti, hanno fatto richiesta di esprimere propri relatori di minoranza, mentre stanno conducendo un braccio di ferro per procrastinare il termine per presentare gli emendamenti, così da far slittare anche il momento delle votazioni. I cinque relatori saranno Ignazio La Russa di Fdi, Gian Luigi Gigli di Des-Cd, Antonio Distaso di Direzione Italia, Stefano Quaranta di Mdp e Tancredi Turco di Alternativa Libera. Quanto agli emendamenti i partiti che sostengono la legge vorrebbero fissare il termine per la presentazione alle 11 di domani, cioè un'ora prima dell'inizio dell'Aula; gli oppositori al giorno dopo o alla serata di domani.