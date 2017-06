Migranti: 7 morti soffocati in camion-frigo in Libia

(ANSA) - IL CAIRO, 5 GIU - "Sette migranti africani sono morti soffocati" in un "camion frigorifero abbandonato da trafficanti" in Libia, a una cinquantina di chilometri a est di Tripoli. Lo scrive il sito Libya Akhbar citando "responsabili libici". I migranti morti erano rimasti chiusi nel camion per due giorni assieme ad altre 28 persone, tra cui cinque donne, a Gars Garabulli, un "noto punto di partenza di migranti" diretti in Italia, scrive ancora il sito.