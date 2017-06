Qatar: Tajani, decisione presa va contro terrorismo

(ANSA) - VENEZIA, 5 GIU - Per il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani il provvedimento adottato nei riguardi del Qatar "è un problema che riguarda i Paesi arabi e la decisione presa questa mattina va contro il terrorismo". "Non credo - ha spiegato, parlando a Venezia - che l'Europa debba mischiarsi in vicende che riguardano il mondo islamico, anche se è chiaro che non possiamo avere a che fare con Paesi che finanziano il terrorismo". "Bisogna avere una politica estera più forte, ma lo scontro tra sunniti e sciiti non riguarda direttamente l'Europa" ha aggiunto Tajani. "L'Europa - ha concluso - deve essere molto prudente e molto attenta, anche se noi europei sappiamo interloquire con il mondo mediterraneo. Sempre senza dimenticare la polveriera dei Balcani, riguardo a cui non è un caso che, proprio a Venezia, siano stati arrestati tre kosovari".