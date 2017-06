Renzi, per stop larghe intese votare Pd non partitini

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Per evitare le larghe intese bisogna prendere tanti voti. Ogni voto al Pd andrà in questa direzione, ogni voto ai piccoli partitini aiuterà invece lo schema delle larghe intese". Lo scrive Matteo Renzi. "Il Pd farà liste molto larghe, pescherà al centro e a sinistra, nell'associazionismo e nella società civile, non si chiuderà nei propri confini stretti. Parlerà agli italiani, con gli italiani. Se la Germania ha conosciuto stabilità e crescita con questa legge, chi siamo noi per non essere all'altezza di questa sfida?".