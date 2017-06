Renzi a Pisapia, no ad alleanza con Cav, non noi il nemico

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Ieri Pisapia ha detto: come farà il Pd a allearsi con chi ha fatto la legge per depenalizzare il falso in bilancio? Noi non vogliamo allearci, caro Giuliano. Ma ci piacerebbe anche che venisse ricordato che quella legge l'abbiamo abolita noi. Quando la sinistra radicale si renderà conto che non siamo noi gli avversari contro cui fare polemica ogni momento sarà un gran giorno". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews. "Fare critiche è molto facile. Trovare soluzioni è più bello. E noi vogliamo stare dalla parte delle soluzioni".