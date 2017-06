Droga: sgominato traffico Albania-Italia, blitz Ps e Gdf

(ANSA) - RAGUSA, 6 GIU - Un'operazione antidroga, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, eseguita da squadra mobile di Ragusa e guardia di finanza di Como, ha sgominato un traffico internazionale di marijuana dall'Albania con ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti destinate a 'piazze di droga' in Italia. Nell'inchiesta, denominata 'Balkan', ci sono 61 indagati: 37 albanesi e 24 italiani. La Procura etnea ritiene di avere "inciso sull'intera filiera dell'organizzazione transnazionale azzerandone i vertici". Durante le indagini, avviate nel 2012, sono stati eseguiti diversi blitz, in più città italiane: il più importante polizia di Stato di Ragusa e guardia di finanza di Como l'hanno eseguito a Catania, con il sequestro di 1.000 chili di marijuana e di armi utilizzate dai custodi per proteggere la droga. Le indagini della squadra mobile e delle Fiamme gialle erano state avviate separatamente e sono state riunite in un unico fascicolo che ha portato all'individuazione dei fornitori albanesi. (ANSA).