Clima: governatore California, Usa resteranno in prima linea

(ANSA) - PECHINO, 6 GIU - Il governatore della California Jerry Brown prevede che la decisione del presidente Trump di far ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima non potrà che avere carattere temporaneo, data la gravità del problema. Brown, parlando all'Associated Press a margine di una conferenza sull'energia pulita in corso a Pechino, ha detto che Cina, Europa e i governatori degli Stati Uniti faranno quanto in loro potere per colmare il vuoto causato dalla decisione del governo federale di rinunciare alla leadership in questo campo. Brown ha aggiunto che la sciEnza, i fatti e la pressione internazionale porteranno gli Stati Uniti a riunirsi allo sforzo congiunto per ridurre le emissioni di gas serra. Il governatore della California ha anche firmato degli accordi con il governo centrale cinese e due province per la collaborazione nella lotta ai cambiamenti climatici.