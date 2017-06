Incidenti lavoro: un morto in cava di marmo in val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 6 GIU - Un operaio è morto questa mattina nella cava di marmo di Covelano, in val Venosta in Alto Adige. Secondo le prime informazioni, l'uomo è finito sotto una lastra di marmo, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti il 118 e il carabinieri, ma per l'operaio non c'era più nulla da fare. (ANSA).