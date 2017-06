Torino: bimbo ferito migliora ancora, è sveglio e cosciente

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - Migliorano ancora le condizioni di Kelvin, il bambino di 7 anni ferito sabato sera in piazza San Carlo. Dopo il risveglio dal coma farmacologico, i sanitari del Regina Margherita lo hanno estubato. Il piccolo paziente è sveglio e cosciente, riferiscono fonti sanitarie, e respira da solo. Resta a scopo precauzionale la prognosi riservata; nei prossimi giorni, se continuerà a migliorare, uscirà dalla Rianimazione per essere ricoverato in un reparto di degenza. Sono invece stabili, pur se gravi, le condizioni delle due donne, di 26 e 63 anni, ricoverate all' ospedale Molinette di Torino. La più giovane, ricoverata nella Rianimazione universitaria, resta intubata e in coma farmacologico per il trauma toracico riportato nella calca di piazza San Carlo. La donna di 63 anni è ricoverata nella Rianimazione ospedaliera, anche lei in prognosi riservata e intubata per trauma toracico da schiacciamento.