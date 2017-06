Voto Gb: Banksy offre sue opere gratis a chi non vota Tory

(ANSA) - LONDRA, 6 GIU - Una stampa certificata di un disegno di Banksy, il celebre quanto misterioso autore di graffiti che ha fatto della protesta civile un'arte, in regalo a chiunque "voti contro il Partito Conservatore" di Theresa May alle elezioni britanniche di giovedì 8. E' l'ultima, provocatoria iniziativa dell'artista originario di Bristol e ha già innescato l'avvio di un'indagine preliminare della polizia. Banksy si rivolge, attraverso messaggi diffusi online, agli elettori di tutti i collegi di Bristol e dintorni. E fa sapere che il premio verrà accordato a chiunque provi il voto anti-Tory fotografando con il telefonino la scheda segnata. Per la polizia, si tratta di un potenziale tentativo di condizionamento delle competizione elettorale, oltre che di violazione della segretezza del voto. Di qui l'inchiesta. Al momento nessuno risulta indagato visto che l'identità di Banksy resta ignota. Ma gli investigatori avvertono che chiunque accettasse l'offerta potrebbe essere "perseguito".