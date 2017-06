Londra: Khan chiede di annullare visita Trump in Gb

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha chiesto al governo britannico di annullare la prevista visita del presidente americano Donald Trump nel Regno Unito. "Non penso che dovremmo srotolare il tappeto rosso per il presidente degli Usa nelle circostanze in cui le sue politiche vanno contro tutto ciò per cui noi ci battiamo", ha detto Khan nel corso di un'intervista a Channel 4 News trasmessa ieri sera. La presa di posizione segue le critiche rivolte dal presidente Usa al sindaco londinese, accusato da Trump di sottovalutare il rischio terrorismo.