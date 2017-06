Trovate bombe molotov nel furgone dei terroristi. Il sindaco: "Trump annulli la visita"

Almeno una dozzina di bombe Molotov sono state trovate nel furgone usato dai tre jihadisti per compiere l’attacco di sabato sera a Londra: lo riporta Sky News citando fonti non identificate. Secondo il giornalista dell’emittente Martin Brunt, la polizia ha trovato nel veicolo «quelle che sembravano essere bottiglie piene di un liquido incolore con stracci» al posto dei tappi: «chiaramente sembravano essere cocktails Molotov».

Intanto emergono strette connessioni fra Khuram Butt, il 27enne considerato il leader del commando terrorista di Londra, e il jihadismo britannico. Secondo il Times, aveva legami con personaggi vicini alla cellula che mise a segno la più sanguinosa sequenza di attentati a Londra il 7 luglio del 2005 ed era stato investigato dalla polizia e dai servizi di sicurezza interni dell’MI5, per poi essere lasciato sfuggire.

In particolare l’attenzione del giornale si è concentrata sul 41enne Sajeel Shahid, stretto amico di Butt, che avrebbe contribuito ad addestrare in Pakistan i terroristi del 7 luglio, fra cui Mohammed Siddique Khan. Quest’ultimo e lo stesso Butt erano entrambi legati al predicatore d’odio Anjem Choudary, che è attualmente in carcere nel Regno dopo essere stato condannato per la sua attività di sostegno all’Isis.

Butt era uno dei 3mila sospetti jihadisti nel 'radar' dell’anti-terrorismo ma la priorità della sua indagine era stata ridotta perché si pensava che non stesse organizzando un attacco.

IL SINDACO DI LONDRA CHIEDE L'ANNULLAMENTO DELLA VISITA DI TRUMP. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha chiesto al governo britannico di annullare la prevista visita del presidente americano Donald Trump nel Regno Unito. «Non penso che dovremmo srotolare il tappeto rosso per il presidente degli Usa nelle circostanze in cui le sue politiche vanno contro tutto ciò per cui noi ci battiamo», ha detto Khan nel corso di un’intervista a Channel 4 News trasmessa ieri sera. La presa di posizione segue le critiche rivolte dal presidente Usa al sindaco londinese, accusato da Trump di sottovalutare il rischio terrorismo.