Londra: Johnson,visita Trump in Gb non sarà cancellata

(ANSA) - LONDRA, 6 GIU - "Non c'é ragione" per cancellare la futura visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito. Così il ministro degli Esteri conservatore britannico, Boris Johnson, in risposta alla richiesta di segno contrario avanzata dal sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, bersaglio di critiche da parte del presidente Usa in materia di lotta al terrorismo dopo il recente attacco di London Bridge e Borough Market.