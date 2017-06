L.elettorale: Alfano, è incostituzionale

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - La legge elettorale approvata in commissione alla Camera contiene "palesi ragioni di incostituzionalità". Lo dice Angelino Alfano, leader di Ap, in una conferenza stampa convocata nella sede del partito, annunciando la presentazione di "una questione pregiudiziale di costituzionalità" in Aula alla Camera. Tra le ragioni chiavi di incostituzionalità, Alfano spiega vi sia il modo con cui sono stati disegnati i collegi uninominali.