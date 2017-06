Rosato, assassini maggioritario sono amici Mdp, ora prodiani

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "Provo un grande dispiacere per le cose critiche che hanno detto Prodi e Veltroni. E anche la Bindi. Ma bisogna andare al punto: ci criticano di non fare una legge maggioritaria. Ma non ci sono i numeri. E gli assassini del maggioritario sono stati i nostri amici di Mdp, che è curioso oggi si rivendichino come nuova casa di Romano Prodi, dopo che hanno ucciso la possibilità di fare una coalizione. Dicevano 'mai con il Pd di Renzi' e ora si qualificano come il nuovo Ulivo? C'è un po' di livore in quella storia, andarsene via così... C'è un po' di livore". Lo dice Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera, su Rai news 24.