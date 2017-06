Siria: milizie curde filo-Usa entrate a Raqqa

(ANSAmed) - BEIRUT, 6 GIU - Milizie curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti sono entrate poco fa nella parte urbana di Raqqa, roccaforte dell'Isis nel nord della Siria. Lo riferiscono all'ANSA fonti di attivisti anti-Isis in collegamento con loro familiari rimasti nella città assediata dai curdi su tre lati. Le fonti affermano che l'attacco curdo-americano avviene per ora sul lato orientale della città. I raid aerei compiuti ieri dalla Coalizione anti-Isis guidata dagli Usa su Raqqa hanno ucciso almeno 12 civili, secondo quanto riferito dall'agenzia governativa siriana Sana e dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), vicino alle opposizioni. La campagna di bombardamenti aerei e di artiglieria si è intensificata negli ultimi giorni proprio per facilitare l'avanzata delle forze curdo-siriane, guidate dall'ala locale del Pkk, verso la città di Raqqa circondata su tre lati. Venerdì scorso, secondo la Sana, decine di persone sono state uccise in raid aerei compiuti dalla Coalizione.