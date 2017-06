Alfano, voto anticipato non lo porta cicogna ma Pd

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Alternativa popolare è pronta a presentare modifiche per disegnare i collegi in vista dell'esame della legge elettorale da parte dell'Aula attraverso la presentazione di una delega da scrivere entro "90 o 120 giorni" dall'ok definitivo al testo e "se il Pd boccia questa nostra proposta avrà candidamente confessato che vuole andare al voto prima. Inutile girarci intorno". Lo dice Angelino Alfano, leader di Ap, in una conferenza stampa sottolineando come "le elezioni anticipate non le porta la cicogna ma il Pd".