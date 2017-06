Rosato, Pd non vuole chiusura Unità ma mancano lettori

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "C'è assolutamente la volontà del Pd di salvare l'Unità". Lo dice Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera e aggiunge: "Non è che è stato deciso di chiudere l'Unità perchè non ci piaceva più, è una questione di abbonati, di lettori, sono fatti societari e non politici". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Ettore Rosato intervistato a Rainews 24. "La vita dei giornali è complicata, ci abbiamo messo risorse e impegno per tenere aperto il quotidiano, ora teniamo il sito - ha aggiunto -, certo è un dispiacere vedere che un giornale così non è riuscito a restare aperto, nemmeno con un direttore bravissimo come Staino".