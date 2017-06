Banksy ritira da sito offerta opera a chi non vota Tory

(ANSA) - LONDRA, 6 GIU - Banksy ritira la sua offerta agli elettori britannici anti-Tory: l'iniziativa, in base alla quale il misterioso artista e autore di murales di protesta metteva in palio stampe di sue opere originali a chiunque avesse dimostrato di non aver votato il Partito Conservatore di Theresa May giovedì prossimo, é sparita in queste ore dal suo sito dopo che la polizia aveva avviato un'indagine in merito. La proposta era rivolta a tutti gli elettori dei collegi di Bristol e dintorni, dove Banksy - la cui identità resta segreta - risulta avere le sue origini. Ma l'intervento della polizia e il timore di conseguenze penali per i suoi simpatizzanti lo hanno indotto evidentemente a fare un passo indietro. Secondo gli investigatori, l'iniziativa avrebbe potuto configurare un tentativo di condizionamento della competizione elettorale attraverso una sorta di 'voto di scambio'. Intenzione peraltro negata in una nota legale inserita già ieri a margine dell'offerta da un avvocato dell'artista.