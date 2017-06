Usa considerano ritiro dal Consiglio diritti umani Onu

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Gli Stati Uniti stanno considerando il loro ritiro dall'organismo dell'Onu per la difesa dei diritti umani, che giudicano "sbilanciato" contro Israele. Lo scrive Bbc News online citando l'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite, Nikki Haley, secondo cui gli Stati Uniti "considerano attentamente" il loro ruolo all'interno del Consiglio per i Diritti Umani. Il fatto che siano passate cinque risoluzioni contro Israele mentre sul Venezuela non ne è stata considerata neanche una, ha aggiunto Haley, "è duro da accettare".(ANSA).