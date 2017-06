Reliquia don Bosco: Salesiani, nessuna novità su indagini

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "Non ci sono novità circa le indagini per risalire all'autore del furto della reliquia di Don Bosco; confidiamo nella magistratura inquirente che sta indagando a tutto campo". Così don Francesco Cereda, vicario del Rettor maggiore dei Salesiani, commenta al Sir l'andamento delle indagini per il furto del reliquiario contenente il cervello di san Giovanni Bosco. "La notizia del furto ha avuto risonanza in tutto il mondo, come espressione dell'amore a don Bosco", osserva don Cereda, per il quale "è questo il significato di una reliquia di un santo: offrire un elemento visibile e tangibile per favorire l'invocazione e l'imitazione del santo. Così è di don Bosco, che continua a essere amato e invocato per i giovani, specialmente i più bisognosi e poveri". "Ci auguriamo e preghiamo perché questa reliquia possa ritornare presto al suo posto al Colle Don Bosco - conclude il vicario del Rettor maggiore dei Salesiani - precisamente nel luogo dove don Bosco stesso è nato".