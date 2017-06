Terremoto: sindaco Arquata, Cnr studierà terreno

(ANSA) - PESCARA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 6 GIU - "Non posso anticipare niente, perché aspettiamo i grandi tecnici dell'Italia, del Cnr, perché qui non si tratta di piccoli interventi. C'è chi sta studiando il terreno per vedere dove sarà possibile ricostruire e come ricostruire, se con acciaio, legno, etc. C'è lo dovranno dire". Lo ha detto il sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci, a margine del sorteggio per le prime 26 casette da assegnare agli sfollati del sisma. Il territorio di Arquata è stato devastato dal sisma del 24 agosto, e la frazione di Pescara del Tronto (49 le vittime) rasa al suolo. Si sa già che la ricostruzione sarà un'impresa difficile, e che ''ci saranno sacrifici da fare. Se qualcuno aveva la casa di tre piani - ha esemplificato Petrucci - non è detto che la riavrà tale e quale, magari si dovrà accontentare solo di due piani".