Usa: Michael Moore lancia 'Trumpileaks', talpe contro Trump

(ANSA) - NEW YORK, 6 GIU - Michael Moore a caccia del nuovo Edward Snowden o della nuova Chelsea Manning per "affondare" il presidente Donald Trump. In una lettera aperta il regista presenta 'TrumpiLeaks', ''un sito che consentira' a coraggiose gole profonde di comunicare privatamente'' per riportare eventuali crimini o la cattiva condotta di Trump, con l'obiettivo di ''proteggere gli Stati Uniti dalla tirannia''. ''Coraggiosi americani hanno messo la loro carriera, la loro liberta' e le loro vite a rischio per denunciare il governo e le aziende'', afferma Moore, ricordando le maggiore talpe della storia americana. Da Karen Silkwood per la sicurezza nucleare, a Sherron Watkins per Enron e Jeffrey Wigand per l'industria del tabacco. Da Chelsea Manning a Edward Snowden: ''La tradizione delle gole profonde in America e' solida nonostante i tentativi di intimidire che dice la verita'''. E ora c'e' bisogno piu' che mai di talpe, e' l'idea di Moore.