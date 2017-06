Migranti:Oim, 71mila arrivi,1650 morti in mare in 2017

(ANSA)- GINEVRA, 6 GIU - Dall'inizio dell'anno al 4 giugno scorso un totale di 71.418 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare e 1.650 persone sono morte mentre tentavano la traversata del Mediterraneo: secondo le ultime stime rese note oggi a Ginevra dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) circa l'85% degli arrivi è stato registrato in Italia (60.388) ed il resto in Grecia (7.443), Cipro e Spagna. Nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati registrati 206.790 arrivi (di cui 156.782 in Grecia) e 2.512 decessi.