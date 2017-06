Rapinarono e violentarono anziana nel barese, tre condanne

(ANSA) - BARI, 06 GIU - La Corte di Appello di Bari ha confermato tre condanne, riducendo lievemente le pene inflitte in primo grado, per tre romeni accusati di rapina aggravata, lesioni personali e violenza sessuale ai danni di una anziana, aggredita e seviziata nella sua casa in provincia di Bari nel 2015. Il 76enne Flavius Daniel Tara Lunga sconterà 9 anni di reclusione, il 41enne Ovidius Flavius Daniel Lacatus 5 anni e 5 mesi, il 37enne Benone Lautaru 3 anni e 8 mesi. I tre si sarebbero introdotti di notte nell'abitazione della donna, una 70enne di origini olandesi, attraverso una finestra sulla veranda. Con i volti coperti l'aggredirono alle spalle, mentre era seduta in poltrona, davanti alla televisione. L'avrebbero poi picchiata, torturata con una pistola elettrica, legata mani e piedi e Tara Lunga, mentre i complici mettevano a soqquadro l'abitazione portando via un televisore e 100 euro, avrebbe violentato la donna. Uno dei tre era fratello dell'ex badante del defunto marito della vittima.