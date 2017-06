L. elettorale: Grillo, è complicata ma costituzionale

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "La legge elettorale è un tema complicato, che i cittadini non capiscono e di cui neppure vogliono sentire parlare. Li capisco. Oggi sono a Taranto e ho visto i segni che l'Ilva ha lasciato sulla città. Per questa gente la legge elettorale é l'ultimo dei problemi. E questo è ciò che ho detto loro". Così Beppe Grillo in un post su Fb dove aggiunge:"stiamo facendo un lavoro certosino" e "vogliamo dare al Paese una legge elettorale costituzionale e lo stiamo facendo. Avanti così!".