Ilva: Grillo, fabbrica diventi museo archeologia industriale

(ANSA) - TARANTO, 06 GIU - "Questa è archeologia, è un polo archeologico straordinario se lo vedi dal punto di vista dell'archeologia, di cosa non si deve più fare. Questo sarebbe un esempio da portare alle scuole di tutto il mondo dicendo: guardate noi come abbiamo fatto 200 anni fa questa roba, invece è oggi". Lo ha detto Beppe Grillo recandosi, con un gruppo di operai dell'Ilva e il candidato sindaco Cinque Stelle di Taranto, Francesco Nevoli, in un'area a poche centinaia di metri di distanza dal Siderurgico, da cui è possibile avere uno sguardo delle ciminiere e dei parchi minerali. "Questo - ha aggiunto Grillo - non è un posto di lavoro. Le parole vanno riproposte con un significato diverso. Questo è un posto da reddito. Per sopravvivere devi fare questo lavoro: è questo concetto che bisogna mettere in testa agli operai che poi fanno sciopero contro quelli dell'ambiente. Allora se noi garantiamo il reddito, queste persone potrebbero essere utilizzate in altri modi e questa roba qui non avrebbe più senso".