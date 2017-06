Al via processo contro candidature Temer e Rousseff

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 6 GIU - E' attesa per oggi in Brasile, presso il Tribunale superiore elettorale (Tse), la ripresa del processo contro le candidature di Dilma Rousseff e di Michel Temer alle presidenziali del 2014. Rousseff e Temer sono accusati di essere riusciti a farsi eleggere "abusando di potere politico ed economico" durante le loro rispettive campagne, ricevendo denaro frutto di tangenti dallo schema dei fondi neri Petrobras. Se condannata, l'ex capo di Stato - destituita lo scorso agosto in seguito a impeachment - potrebbe essere dichiarata ineleggibile a qualsiasi incarico politico per otto anni. Temer - all'epoca vice di Dilma e nel frattempo subentrato al suo posto alla presidenza della Repubblica - potrebbe invece perdere in anticipo l'attuale mandato, in scadenza a ottobre 2018 quando sono in programma nuove elezioni presidenziali.