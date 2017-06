Morto neonato abbandonato: Comune Settimo farà i funerali

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - Sarà il comune di Settimo a organizzare i funerali del piccolo Giovanni, il bambino che martedì scorso ha perso la vita pochi minuti dopo essere venuto alla luce. La madre, ora in carcere, è accusata di aver gettato il piccolo dal balcone del suo appartamento nel comune della cintura torinese. "Abbiamo ricevuto oggi la rinuncia formale al riconoscimento da parte della mamma e del suo compagno, perciò già nelle prossime ore ci attiveremo per mettere a punto le modalità dei funerali", annuncia il sindaco di Settimo, Fabrizio Puppo. "Probabilmente il rito verrà officiato all'inizio della prossima settimana nella chiesa di San Pietro in Vincoli". Ora il Comune di Settimo registrerà il bambino all'anagrafe. "Come nome lasceremo Giovanni, quello che gli è stato dato in ospedale - continua Puppo - Come cognome abbiamo pensato a 'Di Settimo', per legarlo alla comunità in cui è vissuto, anche se solo per poche ore, e che si è preoccupata per lui". Prima del funerale verrà eseguito l'esame del dna.(ANSA).