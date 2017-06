Napolitano contro il voto anticipato

Approda in un’aula della Camera quasi deserta la riforma della legge elettorale approvata in commissione. In attesa del voto sugli emendamenti, da domani, proseguono le polemiche. Per Alfano, il testo contiene "palesi ragioni di incostituzionalità" e "una pregiudiziale" a Montecitorio. Nel mirino anche l’ipotesi di voto anticipato, Renzi assicura: "Nessuno ha fretta di andare ad elezioni". Bersani , invece, è "pronto a raccogliere le firme in spiaggia contro l’anticipo del voto".

Napolitano tuona: "I quattro leader di partito agiscono solo calcolando le proprie convenienze". L'ex presidente è ancora più duro sulle elezioni anticipate: "E' semplicemente abnorme - dice Napolitano - che il gioco e il patto extracostituzionale sulla data del voto sia quasi diventato un corollario dell’accordo tra partiti sulla nuova legge elettorale che già sembra destinata a rendere più difficile la governabilità del Paese".

E Grillo prende le distanze: "Stiamo facendo una legge elettorale che non capisce nessuno". Però poi precisa: "Le legge elettorali sono complicate. Ma questa è costituzionale".