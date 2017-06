Capo scout gay si sposa. Il parroco: "Lasci l'incarico"

L’unione civile tra uno dei capi scout del paese e il suo 'compagnò proprio non è andata giù al parroco di Staranzano, piccolo centro della Biasiacaria, stretta tra il fiume Isonzo, il mare e l’altopiano carsico, a sud di Gorizia. Dopo aver meditato qualche giorno e essersi consultato con l’Arcivescovo, don Francesco Fragiacomo è sbottato e ha 'invitatò il neosposo a lasciare l’incarico in quanto «non ci sono più le condizioni per svolgere il ruolo di educatore». La notizia, in poche ore, ha fatto il giro della regione e oltre.

Al centro della 'querellè l’unione civile tra il consigliere comunale Luca Bortolotto e Marco Di Just, uno dei responsabili del gruppo Agesci locale, che si è svolta sabato scorso. Una grande festa a cui ha partecipato mezzo paese e che è risultata particolarmente indigesta al parroco. La sua condanna è arrivata attraverso il bollettino parrocchiale: «Nella Chiesa - ha scritto - tutti sono accolti, ma le responsabilità educative richiedono alcune prerogative fondamentali, come condividere e credere, con l’insegnamento e con l’esempio, le mete, le finalità della Chiesa nei vari aspetti della vita cristiana. Sulla famiglia la Chiesa annuncia la grandezza e bellezza del matrimonio tra un uomo e una donna. Come cristiani, dunque, siamo chiamati ad annunciare il modello di famiglia indicata da Gesù: quella fondata nell’amore tra un uomo e una donna uniti nel sacramento del matrimonio».

Poi, in un’intervista, don Francesco spiega meglio: «Il capo scout è un educatore di adolescenti, che hanno bisogno di una visione chiara su dove stanno andando dal punto di vista affettivo. Se uno fa parte dell’Agesci è un educatore cristiano-cattolico e quindi deve essere in linea con la mission della Chiesa. E’ incompatibile con il ruolo di capo scout? E' una conclusione che lui deve trarre». Riferendosi all’unione civile, aggiunge: «Lui ha fatto un atto pubblico, palese, tra l'altro molto 'gonfiatò e molto ostentato a mio avviso. Ha preso una posizione pubblica con uno stile di vita chiaro».

Nei bar e nelle strade non si parla d’altro. Ma i diretti interessati preferiscono il silenzio. Marco Di Just non risponde al telefono, i vertici dell’Agesci non vogliono commentare, anche l’Arcivescovo Carlo Maria Redaelli si è trincerato nel silenzio. Il sindaco di Staranzano, Riccardo Marchesan, che ha celebrato l’unione civile, liquida la questione in poche parole: "Non entro nel merito delle decisioni del parroco, della parrocchia o della curia. Io sono il sindaco del Comune, le due realtà sono separate e, anche se ho i miei pensieri, non intervengo». Un sospiro e prosegue: «"Alla cerimonia, la prima di questo genere che celebravo, era presente buona parte del paese e molte associazioni. E’ stata una festa e ho visto tante persone felici».