Assalitore Parigi è un dottorando

(ANSA) - PARIGI, 7 GIU - La conferma arriva in serata: Farid Ikken, l'uomo che oggi ha assalito la polizia fuori da Notre Dame, è uno studente dell'Università di Metz, dottorando in giornalismo, con una tesi sui media, in particolare quelli del Nord Africa. Lo ha dichiarato il presidente dell'Università di Lorena, Pierre Mutzenhardt, alla radio France Bleu. Il rettore ha confermato che Ikken studia dal 2014 per un dottorato in giornalismo al CREM, il Centro di ricerca sulle mediazioni. All'università affermano che Ikken in Algeria faceva il giornalista.